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26.10.2026 07:01:06
Ausblick: Hanmi Financial legt Quartalsergebnis vor
Hanmi Financial stellt am 27.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,808 USD aus. Im letzten Jahr hatte Hanmi Financial einen Gewinn von 0,730 USD je Aktie eingefahren.
Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 75,1 Millionen USD – ein Minus von 34,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hanmi Financial 115,1 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Die Schätzungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,18 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,51 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 295,4 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 444,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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