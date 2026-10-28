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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Hangzhou Tigermed Consulting informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Hangzhou Tigermed Consulting lädt am 29.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,364 HKD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,810 HKD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Plus von 18,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 2,30 Milliarden HKD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,94 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 14 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,586 HKD im Vergleich zu 1,13 HKD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 9,04 Milliarden HKD, gegenüber 7,39 Milliarden HKD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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|Ausblick: Hangzhou Tigermed Consulting informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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