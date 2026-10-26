Ausblick: Hangzhou First PV Material gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Hangzhou First PV Material wird am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,165 CNY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,070 CNY erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Hangzhou First PV Material nach der Prognose von 1 Analyst 3,99 Milliarden CNY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 4,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,83 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 15 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,623 CNY je Aktie, gegenüber 0,300 CNY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 15 Analysten durchschnittlich bei 16,76 Milliarden CNY. Im Vorjahr waren 15,43 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch