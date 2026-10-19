Hancock Aktie 937554 / US4101201097
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19.10.2026 07:01:06
Ausblick: Hancock mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Hancock äussert sich am 20.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
10 Analysten schätzen, dass Hancock für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,66 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,49 USD je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz gehen 8 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 421,8 Millionen USD aus – eine Minderung von 17,55 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Hancock einen Umsatz von 511,5 Millionen USD eingefahren.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 6,48 USD, gegenüber 5,67 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 1,63 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,01 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.ch
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