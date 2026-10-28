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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Hammond Power Solutions A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Hammond Power Solutions A wird am 29.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
7 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,87 CAD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,46 CAD erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Hammond Power Solutions A in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 81,47 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 396,2 Millionen CAD im Vergleich zu 218,3 Millionen CAD im Vorjahresquartal.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,20 CAD, gegenüber 6,07 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 1,40 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 898,3 Millionen CAD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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