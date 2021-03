Ausblick: Halyk Savings Bank of Kazakhstan präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Halyk Savings Bank of Kazakhstan stellt am 12.03.2021 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2020 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 263,00 KZT je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 709,00 KZT je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 140,00 Milliarden KZT gegenüber 154,00 Milliarden KZT im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 9,09 Prozent.

Der Ausblick von 4 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1094,30 KZT. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1143,83 KZT vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 561,63 Milliarden KZT, nachdem im Fiskaljahr zuvor 550,00 Milliarden KZT in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch