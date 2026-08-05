Halozyme Therapeutics Aktie 1814799 / US40637H1095
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Halozyme Therapeutics präsentiert Quartalsergebnisse
Halozyme Therapeutics wird am 06.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.
7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,79 USD gegenüber 1,33 USD im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Plus von 23,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 402,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 325,7 Millionen USD umgesetzt.
Für das Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,94 USD im Vergleich zu 2,56 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 1,77 Milliarden USD, gegenüber 1,40 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Halozyme Therapeutics Inc.
|
05.08.26
|Ausblick: Halozyme Therapeutics präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
10.05.26
|Ausblick: Halozyme Therapeutics zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
16.02.26
|Ausblick: Halozyme Therapeutics verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Halozyme Therapeutics Inc.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI legt zu -- DAX mit neuem Rekord -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex erklimmt neue Höchststände. Die US-Börsen finden keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.