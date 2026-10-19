Halliburton Aktie 937414 / US4062161017
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19.10.2026 07:01:06
Ausblick: Halliburton zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Halliburton präsentiert in der am 20.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Die Schätzungen von 24 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,584 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Halliburton ein EPS von 0,020 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite soll Halliburton 21 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 5,58 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 0,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Halliburton 5,60 Milliarden USD umsetzen können.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 28 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,34 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,50 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 24 Analysten durchschnittlich auf 22,35 Milliarden USD, gegenüber 22,18 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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