Ausblick: HAIN CELESTIAL GROUP legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

HAIN CELESTIAL GROUP äussert sich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,029 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,230 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 23,06 Prozent auf 283,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 367,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,010 USD, während im vorherigen Jahr noch -3,360 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,13 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,35 Milliarden USD waren.

Redaktion Finanzen.net