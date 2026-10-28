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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Haier Smart Home legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Haier Smart Home wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Haier Smart Home im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,592 HKD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,660 HKD je Aktie gewesen.
Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 0,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 85,49 Milliarden HKD gegenüber 84,75 Milliarden HKD im Vorjahrszeitraum.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 24 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,36 HKD, gegenüber 2,30 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 23 Analysten auf durchschnittlich 354,14 Milliarden HKD geschätzt, nachdem im Vorjahr 327,24 Milliarden HKD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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