Ausblick: H B Fuller stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

H B Fuller wird am 23.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,47 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll H B Fuller nach den Prognosen von 7 Analysten 945,6 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 6,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 892,0 Millionen USD umgesetzt worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 4,85 USD je Aktie, gegenüber 2,75 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 3,63 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 3,47 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch