H. B. Fuller Aktie 932110 / US3596941068
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23.06.2026 07:01:06
Ausblick: H B Fuller öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
H B Fuller wird am 24.06.2026 die Bilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,40 USD. Dies würde einem Zuwachs von 84,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem H B Fuller 0,760 USD je Aktie vermeldete.
Beim Umsatz gehen 7 Analysten von einem Zuwachs von 2,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 924,8 Millionen USD gegenüber 898,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 4,84 USD je Aktie, gegenüber 2,75 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 3,62 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 3,47 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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