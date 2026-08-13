Ausblick: H&R GmbH präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

H&R GmbH stellt am 14.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,970 EUR je Aktie gegenüber -0,040 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 26,18 Prozent auf 387,7 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 307,3 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,14 EUR, gegenüber -1,040 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 1,34 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,24 Milliarden EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch