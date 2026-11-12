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12.11.2026 07:01:06
Ausblick: H&R GmbH mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
H&R GmbH wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,530 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte H&R GmbH -0,020 EUR je Aktie verloren.
Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 32,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 412,0 Millionen EUR gegenüber 310,6 Millionen EUR im Vorjahrszeitraum.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,50 EUR aus. Im Vorjahr waren -1,040 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 1,47 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 1,24 Milliarden EUR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion Finanzen.net
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Nachrichten zu H&R GmbH & Co. KGaA
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09:25
|EQS-News: H&R GmbH & Co. KGaA publishes Interim Report Q3/2026 and confirms Preliminary Figures (EQS Group)
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12.11.26
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27.10.26
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26.08.26
|EQS-News: H&R GmbH & Co. KGaA Listed in the Scale Segment of the Frankfurt Stock Exchange as of Today (EQS Group)
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26.08.26
|EQS-News: H&R GmbH & Co. KGaA seit heute im Scale Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (EQS Group)
Analysen zu H&R GmbH & Co. KGaA
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
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