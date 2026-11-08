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08.11.2026 07:01:06
Ausblick: H&R Block vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
H&R Block präsentiert am 09.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -1,434 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei H&R Block noch ein Verlust pro Aktie von -1,260 USD in den Büchern gestanden.
4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 4,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 203,6 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 212,3 Millionen USD aus.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 6,14 USD je Aktie, gegenüber 5,66 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 4,13 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 3,95 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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07:01
|Ausblick: H&R Block vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
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