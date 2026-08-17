Guotai Junan Securities Aktie 28531663 / CNE1000022F3
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17.08.2026 07:01:06
Ausblick: Guotai Junan Securities vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Guotai Junan Securities wird am 18.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,458 CNY. Dies würde einem Zuwachs von 118,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Guotai Junan Securities 0,210 CNY je Aktie vermeldete.
Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 19,42 Milliarden CNY – ein Plus von 12,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Guotai Junan Securities 17,21 Milliarden CNY erwirtschaften konnte.
Für das Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,88 CNY im Vergleich zu 1,74 CNY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 81,62 Milliarden CNY, gegenüber 98,17 Milliarden CNY ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.ch
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