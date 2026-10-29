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29.10.2026 07:01:06
Ausblick: Guotai Junan Securities präsentiert Quartalsergebnisse
Guotai Junan Securities stellt am 30.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,452 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Guotai Junan Securities noch ein Gewinn pro Aktie von 0,370 CNY in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Minus von 12,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 18,62 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 21,28 Milliarden CNY umgesetzt.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 16 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,95 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,74 CNY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt von insgesamt 83,95 Milliarden CNY aus im Gegensatz zu 98,17 Milliarden CNY Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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Analysen zu Guotai Junan Securities Co Ltd (A)
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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