Ausblick: Guotai Junan Securities präsentiert Quartalsergebnisse

Guotai Junan Securities stellt am 30.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,452 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Guotai Junan Securities noch ein Gewinn pro Aktie von 0,370 CNY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Minus von 12,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 18,62 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 21,28 Milliarden CNY umgesetzt.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 16 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,95 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,74 CNY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt von insgesamt 83,95 Milliarden CNY aus im Gegensatz zu 98,17 Milliarden CNY Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net