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08.11.2026 07:01:06
Ausblick: Gunma Bank stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Gunma Bank präsentiert in der am 09.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 50,01 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Gunma Bank noch 36,21 JPY je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Minus von 43,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 34,20 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 60,20 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 184,38 JPY, gegenüber 154,87 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 151,45 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 263,64 Milliarden JPY generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
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