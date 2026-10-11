Gujarat State Fertilizers & Chemicals Aktie 19374425 / INE026A01025
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11.10.2026 07:01:06
Ausblick: Gujarat State Fertilizers Chemicals stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Gujarat State Fertilizers Chemicals gibt am 12.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 7,30 INR aus. Im letzten Jahr hatte Gujarat State Fertilizers Chemicals einen Gewinn von 8,13 INR je Aktie eingefahren.
1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 20,81 Prozent auf 38,51 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 31,87 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn von 16,00 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 16,88 INR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 125,46 Milliarden INR, gegenüber 64,31 Milliarden INR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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