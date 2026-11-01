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01.11.2026 07:01:06
Ausblick: Gujarat State Fertilizers Chemicals legt Quartalsergebnis vor
Gujarat State Fertilizers Chemicals wird sich am 02.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.
1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 7,30 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 10,21 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 8,13 INR je Aktie erzielt worden waren.
1 Analyst geht beim Umsatz von 38,51 Milliarden INR – das würde einem Zuwachs von 20,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 31,87 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 16,00 INR, während im vorherigen Jahr noch 16,88 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 125,46 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 64,31 Milliarden INR waren.
Redaktion Finanzen.net
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Analysen zu Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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