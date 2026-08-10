Ausblick: Gujarat Gas stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Gujarat Gas präsentiert in der am 11.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Die Prognosen von 6 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 6,67 INR. Dies würde einem Zuwachs von 40,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Gujarat Gas 4,76 INR je Aktie vermeldete.

Den Umsatz betreffend erwarten 14 Analysten einen Zuwachs von 142,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 93,96 Milliarden INR gegenüber 38,71 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

23 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 22,97 INR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 21,55 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 22 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 293,85 Milliarden INR, gegenüber 236,14 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch