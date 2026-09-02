Ausblick: Guidewire Software stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Guidewire Software äussert sich am 03.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals.

Im Schnitt gehen 15 Analysten von einem Gewinn von 0,933 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,600 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Guidewire Software in dem im Juli abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,91 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 402,6 Millionen USD im Vergleich zu 356,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 15 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,47 USD im Vergleich zu 0,810 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 1,47 Milliarden USD, gegenüber 1,20 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch