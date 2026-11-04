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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Guardian Pharmacy Services A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Guardian Pharmacy Services A lädt am 05.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,315 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,150 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten ein Minus von 3,09 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 365,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 377,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,30 USD, gegenüber 0,780 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 1,44 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,45 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
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Analysen zu Guardian Pharmacy Services Inc Regsotered Shs -A-
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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