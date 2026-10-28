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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Guangzhou Kingmed Diagnostics Group A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Guangzhou Kingmed Diagnostics Group A lädt am 29.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,260 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,010 CNY je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 13,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 1,76 Milliarden CNY gegenüber 1,54 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,871 CNY, gegenüber -0,370 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 6,33 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 6,03 Milliarden CNY erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.ch
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