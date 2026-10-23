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23.10.2026 07:01:06
Ausblick: Guangzhou Guanggang Gases and Energy A gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Guangzhou Guanggang Gases and Energy A lädt am 24.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,106 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Guangzhou Guanggang Gases and Energy A 0,060 CNY je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite soll Guangzhou Guanggang Gases and Energy A 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 819,3 Millionen CNY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 35,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Guangzhou Guanggang Gases and Energy A 606,6 Millionen CNY umsetzen können.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,376 CNY, gegenüber 0,220 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 3,14 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,42 Milliarden CNY generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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