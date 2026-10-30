Ausblick: Guangzhou Baiyun International Airport verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Guangzhou Baiyun International Airport wird am 31.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,088 CNY. Dies würde einer Verringerung von 41,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Guangzhou Baiyun International Airport 0,150 CNY je Aktie vermeldete.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 6,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 2,11 Milliarden CNY gegenüber 1,97 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,311 CNY im Vergleich zu 0,620 CNY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 8,53 Milliarden CNY, gegenüber 7,94 Milliarden CNY ein Jahr zuvor.

Redaktion Finanzen.net