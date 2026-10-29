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29.10.2026 07:01:06
Ausblick: Guangzhou Automobile Group A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Guangzhou Automobile Group A wird am 30.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,641 CNY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 256,11 Prozent verringert. Damals waren -0,180 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 30,08 Milliarden CNY – das wäre ein Zuwachs von 23,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 24,32 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,799 CNY, gegenüber -0,860 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 107,64 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 94,73 Milliarden CNY generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Guangzhou Automobile Group Co., Ltd (A)
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29.10.26
|Ausblick: Guangzhou Automobile Group A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
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|Erste Schätzungen: Guangzhou Automobile Group A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Guangzhou Automobile Group Co., Ltd (A)
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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