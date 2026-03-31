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Guangdong Marubi Biotechnology a Aktie 48524135 / CNE100003M51

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31.03.2026 07:01:06

Ausblick: Guangdong Marubi Biotechnology A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Guangdong Marubi Biotechnology a
26.67 CNY 0.04%
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Guangdong Marubi Biotechnology A stellt am 01.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,361 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,250 CNY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 1,15 Milliarden CNY aus – eine Steigerung von 13,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Guangdong Marubi Biotechnology A einen Umsatz von 1,02 Milliarden CNY eingefahren.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,982 CNY, gegenüber 0,850 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 3,68 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 2,95 Milliarden CNY generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch

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