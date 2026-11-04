Ausblick: GSI Technology stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

GSI Technology wird am 05.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,119 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte GSI Technology noch -0,110 USD je Aktie verloren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll GSI Technology in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 2,95 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 6,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 6,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,453 USD, gegenüber -0,420 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 24,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 25,1 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net