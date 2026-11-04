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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: GSI Technology stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
GSI Technology wird am 05.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,119 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte GSI Technology noch -0,110 USD je Aktie verloren.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll GSI Technology in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 2,95 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 6,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 6,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,453 USD, gegenüber -0,420 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 24,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 25,1 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
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Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu GSI Technology IncShs
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04.11.26
|Ausblick: GSI Technology stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu GSI Technology IncShs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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