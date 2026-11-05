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05.11.2026 07:01:06
Ausblick: GS Yuasa zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
GS Yuasa präsentiert in der am 06.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 70,74 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte GS Yuasa ein EPS von 39,22 JPY je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 153,90 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 9,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 140,27 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 423,35 JPY im Vergleich zu 417,33 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 673,87 Milliarden JPY, gegenüber 609,00 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.
Redaktion Finanzen.net
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Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
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✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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