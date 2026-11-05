Ausblick: GS Yuasa zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

GS Yuasa präsentiert in der am 06.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 70,74 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte GS Yuasa ein EPS von 39,22 JPY je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 153,90 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 9,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 140,27 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 423,35 JPY im Vergleich zu 417,33 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 673,87 Milliarden JPY, gegenüber 609,00 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.

Redaktion Finanzen.net