|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
25.10.2026 07:01:06
Ausblick: Grupo Traxion SAB de CV Registered A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Grupo Traxion SAB de CV Registered A wird am 26.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,339 MXN je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Grupo Traxion SAB de CV Registered A 0,200 MXN je Aktie erwirtschaftet.
Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 9,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 9,42 Milliarden MXN gegenüber 8,62 Milliarden MXN im Vorjahrszeitraum.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,540 MXN je Aktie, gegenüber 0,950 MXN je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 37,37 Milliarden MXN. Im Vorjahr waren 33,81 Milliarden MXN erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Grupo Traxion SAB de CV Registered Shs -I- Series -A- Unitary 144A-Reg S
|
07:01
|Ausblick: Grupo Traxion SAB de CV Registered A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
26.07.26
|Ausblick: Grupo Traxion SAB de CV Registered A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
12.07.26
|Erste Schätzungen: Grupo Traxion SAB de CV Registered A legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
26.04.26
|Ausblick: Grupo Traxion SAB de CV Registered A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Grupo Traxion SAB de CV Registered Shs -I- Series -A- Unitary 144A-Reg S
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX gehen schwächer ins Wochenende -- US-Handel endet mit Verlusten -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.