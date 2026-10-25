Ausblick: Grupo Traxion SAB de CV Registered A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Grupo Traxion SAB de CV Registered A wird am 26.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,339 MXN je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Grupo Traxion SAB de CV Registered A 0,200 MXN je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 9,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 9,42 Milliarden MXN gegenüber 8,62 Milliarden MXN im Vorjahrszeitraum.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,540 MXN je Aktie, gegenüber 0,950 MXN je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 37,37 Milliarden MXN. Im Vorjahr waren 33,81 Milliarden MXN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch