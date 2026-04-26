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Grupo Traxion SAB de CV Registered a Aktie 38267175 / MX01TR0H0006

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26.04.2026 07:01:06

Ausblick: Grupo Traxion SAB de CV Registered A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Grupo Traxion SAB de CV Registered a
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Grupo Traxion SAB de CV Registered A präsentiert am 27.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Grupo Traxion SAB de CV Registered A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,195 MXN je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,290 MXN je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 9,06 Milliarden MXN – ein Plus von 24,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Grupo Traxion SAB de CV Registered A 7,28 Milliarden MXN erwirtschaften konnte.

Die Schätzungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,41 MXN. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,880 MXN einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 37,65 Milliarden MXN aus, nachdem im Vorjahr 33,81 Milliarden MXN erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch