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15.11.2026 07:01:06
Ausblick: Grupo Supervielle stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Grupo Supervielle lädt am 16.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 66,80 ARS aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -114,850 ARS erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Quartal soll Grupo Supervielle nach den Prognosen von 2 Analysten im Schnitt 385,34 Milliarden ARS umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 14,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 450,77 Milliarden ARS umgesetzt worden.
4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 177,43 ARS je Aktie aus. Im Vorjahr waren -110,990 ARS je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1.495,46 Milliarden ARS, gegenüber 2.047,33 Milliarden ARS im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
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Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
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Analysen zu Grupo Supervielle SA (B)
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
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