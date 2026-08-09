Grupo Supervielle Aktie 31016708 / ARGRSU300079
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09.08.2026 07:01:06
Ausblick: Grupo Supervielle präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Grupo Supervielle äussert sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 41,23 ARS je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 31,08 ARS je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 19,56 Prozent auf 346,41 Milliarden ARS. Im Vorjahresviertel hatte Grupo Supervielle noch 430,66 Milliarden ARS umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 162,23 ARS, während im vorherigen Jahr noch -110,990 ARS erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1.468,07 Milliarden ARS umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 2.047,33 Milliarden ARS waren.
Redaktion finanzen.ch
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