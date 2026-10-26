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26.10.2026 07:01:06
Ausblick: Grupo Comercial Chedrui mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Grupo Comercial Chedrui gibt am 27.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
8 Analysten schätzen im Schnitt, dass Grupo Comercial Chedrui im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,66 MXN je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,69 MXN je Aktie gewesen.
7 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 70,28 Milliarden MXN – das würde einem Abschlag von 2,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 71,77 Milliarden MXN erwirtschaftet worden.
14 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,91 MXN je Aktie aus. Im Vorjahr waren 6,80 MXN je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 293,47 Milliarden MXN, gegenüber 295,31 Milliarden MXN im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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