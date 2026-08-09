Grupo Cibest Aktie 145059053 / US40090E1064
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09.08.2026 07:01:06
Ausblick: Grupo Cibest präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Grupo Cibest wird am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,39 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,950 USD je Aktie erzielt worden.
6 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 2,28 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 12,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,61 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 9,42 USD, gegenüber 2,13 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 9,02 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 10,21 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.ch
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|Ausblick: Grupo Cibest präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
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