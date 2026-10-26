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26.10.2026 07:01:06
Ausblick: Grupo Cementos de Chihuahua SAB de CV präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Grupo Cementos de Chihuahua SAB de CV äussert sich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
5 Analysten schätzen, dass Grupo Cementos de Chihuahua SAB de CV für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,31 MXN vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 5,78 MXN je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 2,37 Prozent auf 7,98 Milliarden MXN. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,17 Milliarden MXN erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 16,61 MXN im Vergleich zu 17,66 MXN im Vorjahr. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 27,52 Milliarden MXN, gegenüber 27,05 Milliarden MXN im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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