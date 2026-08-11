Ausblick: Grupo Aval Acciones y Valores Grupo informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Grupo Aval Acciones y Valores Grupo veröffentlicht am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 22,45 COP je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 20,84 COP je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 59,59 Prozent auf 4.528,00 Milliarden COP. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11.206,34 Milliarden COP erwirtschaftet worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 83,62 COP, wohingegen im Vorjahr noch 71,75 COP vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 19.039,60 Milliarden COP erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 43.440,10 Milliarden COP waren.

Redaktion finanzen.ch