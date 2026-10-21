Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de C b Aktie 1133567 / US40051E2028
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21.10.2026 07:01:06
Ausblick: Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de C B verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de C B lädt am 22.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
6 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 4,46 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 17,99 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 3,78 USD je Aktie erzielt worden waren.
7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 526,4 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 11,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 470,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 20,06 USD, wohingegen im Vorjahr noch 18,21 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 16 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,16 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,94 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.ch
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