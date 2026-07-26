Ausblick: Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de C B gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de C B präsentiert in der am 27.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Die Prognosen von 8 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,79 USD. Dies würde einem Zuwachs von 26,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de C B 1,42 USD je Aktie vermeldete.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 227,4 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 1,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 222,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 7,61 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 5,76 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 15 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 993,3 Millionen USD, gegenüber 831,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch