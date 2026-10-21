Grupo Aerop. de Sureste Aktie 1128342 / MXP001661018
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21.10.2026 07:01:06
Ausblick: Grupo Aerop de Sureste stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Grupo Aerop de Sureste äussert sich am 22.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Grupo Aerop de Sureste im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,88 MXN je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 7,05 MXN je Aktie gewesen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Grupo Aerop de Sureste in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,52 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 9,34 Milliarden MXN im Vergleich zu 8,77 Milliarden MXN im Vorjahresquartal.
17 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 35,28 MXN je Aktie aus. Im Vorjahr waren 34,96 MXN je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 38,16 Milliarden MXN, gegenüber 37,24 Milliarden MXN im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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