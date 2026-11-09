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09.11.2026 07:01:06
Ausblick: GrowGeneration stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
GrowGeneration präsentiert in der am 10.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,012 USD gegenüber -0,040 USD im Vorjahresquartal.
Das vergangene Quartal soll GrowGeneration mit einem Umsatz von insgesamt 45,0 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 47,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 4,68 Prozent verringert.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,136 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,400 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 165,9 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 161,7 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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