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Groupe Dynamite Aktie 140107051 / CA39944C1005

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16.06.2026 07:01:06

Ausblick: Groupe Dynamite gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Groupe Dynamite
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Groupe Dynamite lässt sich am 16.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Groupe Dynamite die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,443 CAD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 77,20 Prozent erhöht. Damals waren 0,250 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Groupe Dynamite 10 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 311,6 Millionen CAD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 37,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Groupe Dynamite 226,7 Millionen CAD umsetzen können.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,06 CAD, wohingegen im Vorjahr noch 2,33 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,62 Milliarden CAD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,31 Milliarden CAD waren.

Redaktion finanzen.ch

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