Ausblick: Group 1 Automotive stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Group 1 Automotive präsentiert in der am 28.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS gehen 11 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 9,50 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Group 1 Automotive noch 1,00 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten ein Minus von 3,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 5,58 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,78 Milliarden USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 11 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 37,10 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 25,24 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 22,05 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 22,57 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch