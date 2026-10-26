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26.10.2026 07:01:06
Ausblick: GRK Infra legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
GRK Infra wird am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,670 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte GRK Infra ein EPS von 0,470 EUR je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite soll GRK Infra 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 326,3 Millionen EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 26,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte GRK Infra 257,4 Millionen EUR umsetzen können.
Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,71 EUR je Aktie, gegenüber 1,07 EUR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 942,5 Millionen EUR fest. Im Vorjahr waren noch 872,3 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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