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01.11.2026 07:01:06
Ausblick: Grifols veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Grifols wird am 02.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Grifols im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,320 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,220 USD je Aktie gewesen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Grifols in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,45 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 2,21 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 2,18 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,977 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,670 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 11 Analysten von durchschnittlich 8,64 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 8,49 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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Analysen zu Grifols SA (B) (spons. ADRs)
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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