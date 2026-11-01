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01.11.2026 07:01:06
Ausblick: Grifols SA stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Grifols SA stellt am 02.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,281 EUR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 47,89 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,190 EUR je Aktie erzielt worden waren.
Das vergangene Quartal soll Grifols SA im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,97 Milliarden EUR abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,87 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,35 Prozent gesteigert.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,858 EUR aus. Im Vorjahr waren 0,590 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten im Durchschnitt 7,64 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 7,52 Milliarden EUR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Grifols SA
Analysen zu Grifols SA
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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