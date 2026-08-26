Ausblick: Grieg Seafood AS veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Grieg Seafood AS lädt am 27.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,055 NOK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -3,400 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

10 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 37,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,01 Milliarden NOK. Dementsprechend gehen die Experten bei Grieg Seafood AS für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 624,6 Millionen NOK aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 11 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,521 NOK, gegenüber 7,90 NOK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt 3,37 Milliarden NOK, nachdem im Vorjahr 3,69 Milliarden NOK generiert worden waren.

Redaktion finanzen.ch