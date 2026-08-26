Grieg Seafood ASAShs Aktie 3073290 / NO0010365521
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
26.08.2026 07:01:06
Ausblick: Grieg Seafood AS veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Grieg Seafood AS lädt am 27.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,055 NOK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -3,400 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.
10 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 37,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,01 Milliarden NOK. Dementsprechend gehen die Experten bei Grieg Seafood AS für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 624,6 Millionen NOK aus.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 11 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,521 NOK, gegenüber 7,90 NOK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt 3,37 Milliarden NOK, nachdem im Vorjahr 3,69 Milliarden NOK generiert worden waren.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
Nachrichten zu Grieg Seafood ASAShs
|
07:01
|Ausblick: Grieg Seafood AS veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
12.08.26
|Erste Schätzungen: Grieg Seafood AS verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
20.05.26
|Ausblick: Grieg Seafood AS gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
06.05.26
|Erste Schätzungen: Grieg Seafood AS gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Grieg Seafood ASAShs
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerTag der NVIDIA-Bilanz: SMI und DAX kaum verändert erwartet -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden mit einer ruhigen Eröffnung erwartet. Die asiatischen Börsen zeigen sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.