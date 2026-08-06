Ausblick: Greenlam Industries zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Greenlam Industries wird sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äussern.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,900 INR je Aktie gegenüber -0,620 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 19,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6,74 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei Greenlam Industries für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 8,05 Milliarden INR aus.

Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 6,23 INR je Aktie, gegenüber 2,20 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 9 Analysten durchschnittlich auf 35,71 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 30,03 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch