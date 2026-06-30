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Greenbrier Companies Aktie 244080 / US3936571013

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30.06.2026 07:01:06

Ausblick: Greenbrier Companies stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Greenbrier Companies
39.44 CHF -2.28%
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Greenbrier Companies äussert sich am 01.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.05.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,600 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Greenbrier Companies noch 1,86 USD je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 612,7 Millionen USD aus – eine Minderung von 27,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Greenbrier Companies einen Umsatz von 840,4 Millionen USD eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 3,12 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 6,35 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,53 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 3,23 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch

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